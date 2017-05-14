Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Донбасса и незаконно аннексированного Крыма, смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, когда украинский суверенитет будет восстановлен на этих территориях. Об этом на пресс-конференции заявил Президент Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов.

«Я искренне верю, что смогут. Смогут, когда Крым и Донбасс будут возвращены в Украину, когда украинский суверенитет будет восстановлен над украинским Крымом и украинским Донбассом».

При этом Глава государства также отметил, что «сейчас этими преимуществами смогут воспользоваться временно перемещенные лица после проведения соответствующей процедуры». Но при этом он подчеркнул, что «мы должны очень ответственно относиться к каждому биометрическому паспорту, который выдает украинская власть».

Как известно, 11 мая Совет министров ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для украинцев.

Порошенко прогнозирует, что решение ЕС о безвизе должно вступить в силу 11 июля.

Ранее пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявил, что жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом гражданина Украины.