Пресс-атташе Представительства Европейского Союза в Украине Давид Стулик заявляет, что жители оккупированного Крыма смогут поехать в ЕС без виз только с биометрическим паспортом гражданина Украины. Об этом Стулик сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«Растет интерес быть украинским гражданином, что является очень важным посылом для жителей Крыма и оккупированных территории (Донбасса), потому что там есть много людей, например, в Крыму, которые хотят ездить в ЕС. Сейчас им дана возможность – или вы ездите с российскими паспортами, обращаетесь за визами, платите 60 евро - или у вас есть биометрический паспорт украинского гражданина, и вы ездите без виз», - сказал Стулик.

«Этот месседж Украине необходимо использовать в информационной политике для этих территорий, это показывает, насколько важно и нужно быть гражданином Украины... Я думаю, что для многих людей это будет определенный аргумент, чтобы передумали насчет того, что там происходит», - считает пресс-атташе, сообщает УНИАН.

«Я думаю, что мы с коллегами из МИД, из Министерства информационной политики будем такой месседж вместе доносить», - добавил Стулик.

«ЕС в рамках политики непризнания незаконной аннексии Крыма не признает также российские паспорта, выданные в Крыму после аннексии. То есть с этими паспортами нельзя въехать на территорию ЕС, можно только с паспортом Украины... или с теми паспортами Российской Федерации, которые были выданы консульствами РФ на территории Крыма раньше. То есть здесь идут ограничения для жителей Крыма, потому что де-юре – это жители Украины», - заявил пресс-атташе.

Стулик отметил, что ЕС в рамках визовой политики будет делать все для того, чтобы поддерживать территориальную целостность и связь жителей Крыма с материковой Украиной.

По его словам, ЕС будет делать все, чтобы граждане Украины, проживающие на территории временно оккупированного Крыма, могли приехать на материковую часть Украины и получить биометрический паспорт или сделать визу в паспорте старого образца.

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Украинцы смогут посетить без виз 30 стран Европы.