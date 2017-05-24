Все пункты пропуска на границе Украины будут обеспечены оборудованием для автоматического считывания биометрической информации из паспортных документов. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время совещания по созданию надлежащих условий для реализации гражданами Украины права на безвизовое посещение стран Европейского Союза в международных пунктах пропуска, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он отметил, что ожидается увеличение потока граждан на пунктах пересечения границы, поэтому Государственная пограничная служба и Государственная фискальная служба должны качественно подготовиться и обеспечить эффективный контроль.

«Одной из приоритетных задач было оборудование пунктов пропуска средствами биометрического контроля. Хочу поблагодарить пограничников, которые эффективно выполнили поставленную задачу», - заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что председатель ГПСУ Виктор Назаренко доложил, что сейчас эта система функционирует во всех без исключения пунктах пересечения границы - в пунктах пропуска на границе с ЕС. Президент сообщил, что по итогам совещания подпишет Указ, в котором будет содержаться требование обеспечить все пункты пропуска оборудованием для автоматического считывания биометрической информации из паспортных документов.

По информации Президента, сейчас, до введения безвиза с ЕС, ежесуточно через пункты пропуска, расположенные на западной границе, перемещается около 30 тыс. легковых автомобилей, около 3 тыс. грузовых автомобилей, 450 автобусов и 3 тыс. железнодорожных вагонов. Почти 100 тыс. граждан, с учетом малого пограничного движения, пересекающих государственную границу. «Что будет дальше? Насколько мы рассчитываем и к чему мы должны быть готовы? Предварительные оценки, которые я сегодня получил, свидетельствуют о том, что это может быть 15-20% роста (потока лиц и транспорта, пересекающих границу. - Ред.) », - отметил Глава государства.

По его словам, опыт Молдовы и Грузии свидетельствует, что такое повышение составляло 35-40%. «Просил бы представителей Государственной пограничной службы и представителей Государственной фискальной службы, чтобы мы качественно подготовились и обеспечили всем необходимым», - подчеркнул Порошенко.

Президент считает, что также нужно тщательно проработать необходимость развития инфраструктуры, которая позволила бы ускорить пересечение границы законопослушным гражданам и предпринимателям.

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь должен быть обеспечен эффективный контроль. «Мы, к сожалению, пользуемся только мобильными сканерами, причем которым уже, наверное, 10 и более лет. Уверен, что на каждом пункте пересечения должен быть стационарный сканер», - отметил Президент.

Порошенко считает неприемлемым, когда сегодня на пункте «Ягодин» увидел очередь из 160 автомобилей, а иногда очередь достигает и 700 машин. «Такого быть не должно. И мы должны четко распланировать план действий, чтобы этого не было - сканеры, техника, полосы, количество сотрудников, и четкое взаимодействие с нашими партнерами из ЕС», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, нужен четкий план имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и гармонизации законодательства. «Если мы не продемонстрируем нашим партнерам из Европейского Союза, какой будет судьба тех данных, которые мы получаем от них - как они хранятся, кто имеет к ним доступ, как они используются и как гармонизировано законодательство, то мы этих данных не получим», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что украинский таможенник и пограничник должны быть обеспечены возможностью посмотреть как прошло таможенное оформление в стране отгрузки и по каким документам оно пришло в Украину. «Это являет наиболее эффективным способом борьбы с коррупцией на таможне», - добавил Президент.

Как ранее сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.