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Пограничники в день начала действия безвизового режима с ЕС 11 июня выйдут на дежурство в пункты пропуска в усиленном составе.

Об этом сказал председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко во время рабочего совещания в Луцке при участии Президента Украины Петра Порошенко, сообщает Укринформ.

«На 11 июня спланировано усиление смен во всех пунктах пропуска и дополнительное привлечение резервов. Мы готовы к действиям в условиях безвиза с ЕС», - отметил он.

Назаренко проинформировал об интеграции ГПСУ в единое европейское пространство безопасности. В этом контексте он сообщил, что основные пункты пропуска подключены к базе данных Интерпола.

«Уже в этом году мы имеем свыше 3,5 тысяч срабатываний, из которых обнаружили почти 1 тысячу человек, находившихся в розыске», - сказал руководитель ГПСУ.

Он также сообщил, что были проведены консультации со всеми европейскими институтами относительно пограничной безопасности. В частности, по его словам, «с Frontex мы договорились о привлечении их офицеров с 10 июня к совместной службе в 12 основных пунктах пропуска». «Это даст нам возможность спрогнозировать вероятные риски», - сказал Назаренко.

Как ранее сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим. 
ForUm

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