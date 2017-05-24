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Среди иностранцев, посетивших международный песенный конкурс «Евровидение-2017» в Киеве, 92% выразили желание еще раз посетить Украину.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Института мировой политики и компании GfK Ukraine, сообщает УНИАН.

Так, 34% гостей конкурса стали ассоциировать Украину, прежде всего, с «гостеприимством и позитивными людьми», 24% — с «красивым городом Киевом».

Кроме этого, еще 15% опрошенных иностранцев отметили высокий уровень организации конкурса, 13% сказали, что им нравится украинская кухня, 12% ассоциируют Украину с красивыми девушками, также 12% отметили давнюю культуру и историю Украины.

При этом 24% опрошенных иностранцев отметили, что до приезда на «Евровидение-2017» ассоциировали Украину с военным конфликтом.

Основные же опасения перед посещением Киева у иностранцев были связаны с безопасностью и войной (56%), терактами (43%), высоким уровнем преступности (15%).

Опрос иностранных гостей «Евровидения» проводился Институтом мировой политики и компанией GfK Ukraine в период с 9 по 13 мая 2017 года.

Всего методом компьютеризированого личного интервью было опрошено 1 060 респондентов в возрасте от 18 лет, которые не являются гражданами Украины и приехали в Украину из-за проведения «Евровидения». Респонденты были выбраны случайным образом в Киеве в местах наибольшего скопления целевой аудитории.

Напомним, в Киеве 13 мая состоялся финал «Евровидения-2017». Победу одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал.

 
ForUm

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