ПАО «Укрзализныця» намерено с июня 2017 года повысить тарифы на грузовые перевозки на 22,5%. Об этом заявил председатель правления компании Войцех Балчун, сообщает пресс-служба ПАО.

Отмечается, что проектом консолидированного финансового плана компании предусмотрены доходы в сумме 82,9 млрд грн, в том числе от перевозок – 79,6 млрд грн. Расходы запланированы на уровне 81,7 млрд грн, из которых расходы на перевозоки – 65,9 млрд грн. Чистая прибыль ожидается в объеме 1,2 млрж грн, а EBITDA – 23,4 млрд грн.

«В доработанном проекте финансового плана не предусматривается индексация тарифов на пассажирские перевозки. Вместо этого потребность в индексации тарифов на грузовые перевозки – с июня этого года на 22,5%. Такие шаги позволят нам осуществить самые капитальные вложения за всю историю деятельности железнодорожного транспорта – 22,7 млрд грн. Причем большая часть средств пойдет на решение самых острых проблем - обновление подвижного состава», - сообщил председатель правления компании.

По словам Балчуна, реализация планов «Укрзализныци» по капитальных инвестициях обеспечит рабочие места на производственных мощностях в Украине и будет способствовать общему оживлению отечественной экономики.

«Рынок - это поиск компромиссов и равновесия, поэтому должны договориться с бизнесом об индексации тарифов. Мы демонстрируем открытость и готовность к диалогу и рассчитываем на встречный шаг со стороны наших партнеров. Если индексация не произойдет, то ПАО «Укрзализныця» вынуждена будет свернуть свои программы капитальных инвестиций, что приведет к негативным последствиям для Украины в целом», - отметил глава «Укрзализныци».

Напомним, ранее первый замминистра инфраструктуры и глава наблюдательного совета «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил, что тарифы на железнодорожные грузоперевозки могут быть повышены в июне или июле 2017 года.

27 декабря 2016 года тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании «Укрзализныця» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году.

В то же время министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не уверен, будут ли повышены железнодорожные тарифы на грузоперевозки на 25% в 2017 году.