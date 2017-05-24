Киберполиция Украины просит граждан сообщать о провайдерах, которые не заблокировали российские сайты и соцсети. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Департамент киберполиции Национальной полиции Украины призывает граждан сообщать о фактах невыполнения провайдерами указа Президента Украины №133/2017», - говорится в сообщении.

Каждый провайдер телекоммуникационных услуг в Украине обязан заблокировать доступ к указанным в перечне Интернет-ресурсам. На сегодняшний день ряд украинских компаний уже начали мероприятия по ограничению доступа к веб-сайтам, доступ к которым в настоящее время ограничен законодательно.

«Украина впервые ввела санкции в отношении российских компаний Интернет и медиаотрасли, таких как: «Mail.ru Group», «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники», которые являются орудиями гибридной войны. Именно эти рычаги активно использует ФСБ Российской Федерации для информационной агрессии, проведения информационно-пропагандистских атак против Украины», - заявили в полиции.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.