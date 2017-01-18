также в разделеЭкономика
НБУ укрепил курс гривни до 27,49 за доллар 22
Межбанк закрылся незначительным ростом курса гривни 23
Совет НБУ дал Кабмину рекомендации по спасению курса гривни 140
В Украине подорожает сахар 199
Рева: Меморандум с МВФ будет согласован до конца января 23
За три года банковская система потеряла $50 миллиардов депозитов 34
После продолжительного падения гривня вернулась к росту 55
«Нафтогаз» отказался платить «Газпрому» $5,3 миллиарда 147
Прогноз ООН: Экономика Украины в 2017 году вырастет на 1,9% 30
Кабмин передал полиграфкомбинат «Украина» МЭРТ 38
Набсовет «ПриватБанка» возглавил банкир из Турции 68
Швейцария предоставит Украине $100 миллионов помощи 43
Гройсман: Точной даты подписания меморандума с МВФ пока нет 45
«Газпром» выставил «Нафтогазу» счет в $5,3 миллиарда за невыбранный газ 67
Гройсман: У НБУ достаточно рычагов для сдерживания падения курса гривни 40
Украина потеряла позицию в рейтинге инновационных экономик 39
Из-за торговой войны с РФ Украина потеряла $1 миллиард 53
Курс гривни на межбанке продолжает падать 211

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не уверен, будут ли повышены железнодорожные тарифы на грузоперевозки на 25% в 2017 году

«1 марта – это очень оптимистический сценарий. Скорее всего, не раньше апреля, если это решение вообще будет принято правительством», - сказал он в кулуарах после заседания Кабмина в среду, отвечая на вопрос о возможных сроках индексации тарифов, сообщает UAprom.

При этом министр категорически отверг возможность индексации ж/д ставок зимой.

Напомним, 27 декабря 2016 года тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании «Укрзализныця» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Ботинки зимние