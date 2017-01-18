Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не уверен, будут ли повышены железнодорожные тарифы на грузоперевозки на 25% в 2017 году

«1 марта – это очень оптимистический сценарий. Скорее всего, не раньше апреля, если это решение вообще будет принято правительством», - сказал он в кулуарах после заседания Кабмина в среду, отвечая на вопрос о возможных сроках индексации тарифов, сообщает UAprom.

При этом министр категорически отверг возможность индексации ж/д ставок зимой.

Напомним, 27 декабря 2016 года тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании «Укрзализныця» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году.