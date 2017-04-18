Тарифы на железнодорожные грузоперевозки могут быть повышены в июне или июле 2017 года. Об этом в ходе конференции «Железные дороги Украины. Развитие и инвестиции» сообщил первый замминистра инфраструктуры и глава наблюдательного совета «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«До мая мы не успеем завершить этот процесс, но, думаю, если все вопросы будут согласованы, это может произойти в июне-июле», - отметил Кравцов. При этом он не уточнил уровень индексации тарифов, сообщает ЦТС.

Кравцов также подчеркнул, что изменение тарифов на железнодорожные перевозки нужно привязать к уровню инфляции. «Есть предложение для индексации тарифа в качестве базиса взять инфляцию, например. Потому что со стороны УЗ, и со стороны участников рынка аргументы не меняются каждый год. Со стороны бизнеса - неэффективность, непонятные затраты, коррупция и т.д. Со стороны УЗ то же самое - необходимость повышения тарифов, потому что сама система монополистическая так функционирует. Для того чтобы иметь хотя бы какой-то объективный базис мы должны взять какой-то объективный идентификатор и от него отталкиваться. Тогда это будет прогнозируемо для бизнеса и УЗ будет понимать сколько денег она получит и сможет сделать долгосрочное планирование. Тогда в течение 5 лет мы сможем перейти на другую систему тарифообразования, основаную на прямых затратах», - сказал Кравцов.

По его словам, сам сборник тарифов также нужно поменять, но это более длительный процесс. «Сборник тарифов нельзя поменять за полгода или год. Это работа на 5 лет. Но на это время нам нужно найти какое-то компромиссное решение и договориться как работать. Как уже говорилось, можем привязать тарифы к уровню инфляции. Это будет элемент компромисса, с договоренностью о том, что потом нам нужно будет поменять подход в целом», - заявил Кравцов.

Напомним, 27 декабря 2016 года тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал предложенное в проекте финансового плана публичной акционерной компании «Укрзализныця» повышение тарифов на пассажирские и грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2017 году.

В то же время министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян не уверен, будут ли повышены железнодорожные тарифы на грузоперевозки на 25% в 2017 году.