Франция и Германия, как участники «нормандского формата», поднимут на саммите НАТО вопрос имплементации Минских договоренностей.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне проведения в Брюсселе 25 мая саммита Альянса, сообщает Укринформ.

«Франция и Германия, как члены «нормандского формата», поднимут этот вопрос и проинформируют союзников об имплементации Минских договоренностей», - сказал глава Альянса.

По его словам, главная причина того, что НАТО проводит крупнейшее военное усиление присутствия на своих восточных границах, - ответ на действия России в Украине.

«Мы обеспокоены малым прогрессом и недостаточностью имплементации Минских договоренностей. Мы видим много нарушений режима прекращения огня», - отметил генсек НАТО.

Напомним, военная разведка США прогнозирует, что Минские соглашения останутся невыполненными в течение 2018 года, немасштабные боевые действия вдоль линии фронта на Донбассе продолжатся, с одновременной вероятностью эскалации насилия со стороны РФ.