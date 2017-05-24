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В ходе войны на Донбассе погибли 7 медработников, сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Вопреки резолюции Совета Безопасности 2286 во время войны РФ против Украины погибли 7 медработников, ранены 13, обстреляно 40 больниц», - написала она в Twitter.

 


 
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