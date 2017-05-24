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Пенсии в Украине будут повышены на постоянной основе. Об этом на заседании Кабинета Министров заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает LIGA.net.

По его словам, в пенсионную реформу будут заложены механизмы, которые позволят делать обновление системы автоматически и в 2018, и в 2019 гг., и в дальнейшем.

«Нужно не допускать того, что было раньше, когда людям годами, пятилетками не обновляли пенсий, и их пенсии нивелировались и обесценивались», - подчеркнул он.

Гройсман также заявил, что с 1 октября 2017 г. будут пересмотрены пенсии для 9 млн пенсионеров, из которых 5,6 млн получат существенное повышение пенсий.

«За результат пенсионной реформы я лично как премьер-министр Украины готов нести всю полноту ответственности», - добавил Гройсман.

Напомним, 17 мая Кабинет Министров Украины принял законопроект о пенсионной реформе.
ForUm

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