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Военная разведка США прогнозирует, что Минские соглашения останутся невыполненными в течение 2018 года, немасштабные боевые действия вдоль линии фронта на Донбассе продолжатся, с одновременной вероятностью эскалации насилия со стороны РФ.

На этом акцентировал внимание в докладе перед Комитетом Сената США по вопросам Вооруженных сил директор Агентства военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Винсент Стюарт, сообщает Укринформ.

«Конфликт на востоке Украины между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинским правительством, вероятно, сохранится в течение следующего года, в то время, как надежды по поводу полной имплементации Минских соглашений омрачаются», - подчеркнул в своем заявлении руководитель разведки Пентагона на слушаниях во вторник.

Он отметил, что РФ «вряд ли откажется от дестабилизирующих действий на Донбассе». «Насилие вдоль линии столкновения, вероятно, будет оставаться ограниченным до уровня небольших боев, хотя Россия сохраняет готовность к эскалации конфликта», - сказал глава разведки Пентагона.

В то же время, он обратил внимание на вложение Россией ресурсов в модернизацию военного потенциала.
ForUm

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