За год Генеральная прокуратура передала в суд 1191 дело по уголовным коррупционным правонарушениям. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время презентации своего отчета в Верховной Раде по результатам первого года работы в должности.

«Коррупция в нынешней власти, это, в принципе, подследственность НАБУ, но мы не могли оставаться наблюдателями в этой борьбе. Поэтому, согласовав юридические позиции о возможности создания совместных следственных и прокурорских групп, ведем совместную борьбу в этом направлении. За год мы передали в суд 1191 дело о коррупционных правонарушениях. В переводе на человеческий язык, каждый день мы задерживали трех взяточников», - заявил Луценко, передает 112 Украина.

Он отметил, что на абсолютное большинство из них ГПУ вышла после обращений пострадавших.

«Уважаемые украинцы, как только у вас требуют взятку – немедленно обращайтесь в прокуратуру. Только так, сообща, мы можем побороть эту раковую опухоль. Не словом с дивана, а делом, заявлением о вымогательстве взятки», - заявил Луценко.