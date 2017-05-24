также в разделеОбщество
Луценко обвинил «Оппоблок» в организации «титушек» в Днипре 7
Минобразования откорректирует правила выплаты стипендий 18
У задержанного экс-губернатора Луганской области изъяли $3,8 миллиона 63
Экс-глава НБУ: В Украине набирает обороты демографический кризис 46
Имя Шеремета впишут в Мемориал журналистам в Вашингтоне 12
Посетителей Рады просят одеваться строго и опрятно 18
ГПУ начала расследование против первого замдиректора НАБУ 46
Масштабная спецоперация: У бывших налоговиков провели обыски, задержаны 23 человека 191
ГПУ сообщила о подозрении Грановскому 69
ВСП люстрировал судью Колесниченко 22
На западе Украины пройдут сильные дожди с грозами 36
Идеолога «Харьковской народной республики» посадили на шесть лет 45
Суд обязал НАБУ возбудить дело против секретаря СНБО Турчинова за хищение и вывод в офшоры $800 миллионов. Документ 255
Сын Порошенко пришел на ТВ в патриотической футболке 86
Украина и Польша попытаются решить вопрос с памятниками 30
Синоптики дали прогноз на лето: жара и ливни 106
Сутки в АТО: НВФ пустили в ход «Грады», один военный ранен 27
Закон о языковых квотах на ТВ вступит в силу через четыре месяца 30

За год Генеральная прокуратура передала в суд 1191 дело по уголовным коррупционным правонарушениям. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время презентации своего отчета в Верховной Раде по результатам первого года работы в должности.

«Коррупция в нынешней власти, это, в принципе, подследственность НАБУ, но мы не могли оставаться наблюдателями в этой борьбе. Поэтому, согласовав юридические позиции о возможности создания совместных следственных и прокурорских групп, ведем совместную борьбу в этом направлении. За год мы передали в суд 1191 дело о коррупционных правонарушениях. В переводе на человеческий язык, каждый день мы задерживали трех взяточников», - заявил Луценко, передает 112 Украина.

Он отметил, что на абсолютное большинство из них ГПУ вышла после обращений пострадавших.

«Уважаемые украинцы, как только у вас требуют взятку – немедленно обращайтесь в прокуратуру. Только так, сообща, мы можем побороть эту раковую опухоль. Не словом с дивана, а делом, заявлением о вымогательстве взятки», - заявил Луценко.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года