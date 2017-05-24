также в разделеМир
Трамп впервые встретился с Папой Римским 10
Жена Трампа снова отказалась дать ему руку 35
В Москве умер внук Сталина 41
Польша назвала Россию главным военным противником 95
Уровень террористической угрозы в Великобритании повысили до максимума 142
В Кувейте таможенники поймали голубя, перевозившего наркотики 36
Флинн решил не передавать сенату связанные с РФ документы 28
Трамп назвал причастных к теракту в Манчестере «злобными неудачниками» 29
Теракт в Манчестере: личность смертника установлена 673
Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере 64
Британские партии приостановили кампании из-за взрыва в Манчестере 63
ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Манчестере 36
Количество жертв взрыва в Манчестере выросло до 22 человек 177
СМИ: Трамп просил разведку отрицать его связь с РФ 46
Возле стадиона в Манчестере ликвидировали еще одно взрывное устройство 55
В результате взрыва в Манчестере погибли 19 человек, 59 ранены 197
Трамп заверяет, что не упоминал Израиль во время разговора с Лавровым 25
Путин едет в гости к Макрону 38

Британская газета The Guardian обнародовала фотографию 23-летнего Салмана Абеди, которого считают террористом-смертником, подорвавшим себя вечером 22 мая на Манчестер Арене после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде.

Этот снимок сделан во время урока ислама в мечети Дидсбери, сообщает УНИАН.

Полиция пытается установить, действовал Абеди самостоятельно или он был сообщником более широкой террористической сети.

Как сообщалось ранее, Абеди родился в Великобритании в семье ливийцев. Соседи рассказали, что парень проявлял «странное поведение» за несколько недель до совершения убийства 22 человек.

По их словам, было слышно, как 22-летний нападающий «распевал исламские молитвы на улице» возле своего дома в южной части города.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в Великобритании погибли 22 человека. Еще 59 были госпитализированы.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года