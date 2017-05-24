Британская газета The Guardian обнародовала фотографию 23-летнего Салмана Абеди, которого считают террористом-смертником, подорвавшим себя вечером 22 мая на Манчестер Арене после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде.

Этот снимок сделан во время урока ислама в мечети Дидсбери, сообщает УНИАН.

Полиция пытается установить, действовал Абеди самостоятельно или он был сообщником более широкой террористической сети.

Как сообщалось ранее, Абеди родился в Великобритании в семье ливийцев. Соседи рассказали, что парень проявлял «странное поведение» за несколько недель до совершения убийства 22 человек.

По их словам, было слышно, как 22-летний нападающий «распевал исламские молитвы на улице» возле своего дома в южной части города.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в Великобритании погибли 22 человека. Еще 59 были госпитализированы.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство».