Младший сын Президента Украины Петра Порошенко Михаил пришел на утреннюю программу своей матери Марины Порошенко «В ритме спорта» в майке с надписью Ukraine.

В ходе программы молодой человек вместе с матерью и сестрами Евгенией и Александрой показал телезрителям, как выполнять упражнения с медболом.

Примечательно, что Марина Порошенко с дочерьми были в обычных спортивных футболках нейтрального цвета без надписей.

Напомним, ранее журналисты опубликовали фото, на котором сын Президента позирует в футболке с надписью «Russia». Это вызвало резонанс в обществе.

Порошенко в ходе пресс-конференции прокомментировал поступок сына, заявив, что футболка тому не принадлежит, а надел он ее на Хеллоуин.