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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о максимальном повышении уровня террористической угрозы в стране, что означает непосредственную угрозу нападения, сообщает ВВС Украина.

Нельзя исключать, что в Британии есть группа людей, которые причастны к атаке в Манчестере, заявила премьер-министр.

Для защиты ключевых объектов страны привлекут военных. К патрулированию улиц также привлекут армию, сказала Мэй.

Военные также охранять другие мероприятия, такие как концерты. По ее словам, они будут работать вместе с правоохранителями.

Власти пошли на этот шаг из-за нападения в Манчестере, который совершил Салман Абеди, сказала премьер-министр.

Напомним, 22 человека погибли, по меньшей мере 59 ранены после взрыва на концерте на стадионе в Манчестере. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство».
ForUm

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