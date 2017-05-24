За минувшие сутки члены НВФ 53 раза открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий был ранен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной. Подразделения российско-террористических войск продолжают обстреливать подразделения ВСУ вдоль всей линии разграничения, иногда применяя и тяжелое артиллерийское вооружение», - говорится в сообщении.

На приморском направлении НВФ 29 раз применяли оружие против подразделений ВС Украины. В частности, вчера вечером противник дважды обстрелял позиции ВСУ в районе Широкино из 120-мм минометов, выпустив два десятка смертоносных снарядов. С наступлением сумерек враждебные обстрелы невысокой интенсивности с применением гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы вблизи Талаковки, Гнутово, Новотроицкого и Водяного. С западных окраин временно оккупированного Донецка бандформирования открывали огонь из 82-мм минометов по оборонным укреплениям ВСУ возле Марьинки и Красногоровки.

На донецком направлении зафиксировано 13 фактов нарушения НВФ договоренностей о неприменении оружия.

«Почти половина из них с использованием тяжелого артиллерийского вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. В частности, вчера под вечер НВФ обстреляли наши опорные пункты в южном пригороде Авдеевки из РСЗО "Град" и 120-мм минометов. Во время этого обстрела несколько реактивных снарядов боевики выпустили по жилищному сектору Авдеевки, в результате чего один местный житель был ранен, 4 частные дома - разрушены до основания, еще более десятка сооружений – повреждены», - отмечают в штабе.

Позже на этом участке противник дважды ударил из мощных систем ствольной артиллерии калибра 152 мм. А за несколько минут до полуночи НВФ из 120-мм минометов обстреляли укрепления ВСУ возле Песков.

На луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 11 фактов использования оружия членами НВФ. После 18.00 и до полуночи они открывали огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Новоалександровки и Новозвановки из крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали украинских защитников у Крымского и Валуйского.