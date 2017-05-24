Во время вчерашних дебатов в Сенате Нидерландов образовалось большинство в поддержку Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Об этом в Facebook написал активист украинской общины в Нидерландах Александр Снидалов.

«В Сенате Нидерландов образовалось большинство в поддержку Соглашения об ассоциации. Кроме традиционных сторонников соглашения, сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ также поддержали девять сенаторов из партии CDA, официально выступающей против принятия, а также трое сенаторов от партии CU, которая также официально не поддерживает ратификацию. Этого большинства будет более чем достаточно для успешного голосования через неделю», - отметил он.

Лидер CDA в Сенате Элко Бринкман отметил, что голосование его фракции может отличаться от голосования коллег по партии в Нижней палате парламента и в этом нет проблемы, поскольку Сенат проводит собственную оценку ситуации и бывает так, что оценки двух палат отличаются.

Голландская радиостанция BNR сообщает, что на следующей неделе за ратификацию Соглашения об ассоциации могут проголосовать 48 голландских сенаторов (при 38 необходимых, против – 27).

«За», скорее всего, проголосуют сенаторы партий VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU и девять сенаторов партии CDA. Против будут голосовать PVV, SP, PvdD, SGP и 50plus.

Напомним, 23 февраля 2017 года Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.