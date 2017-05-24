также в разделеПолитика
Петренко: В деятельности Интерпола появились элементы политики 10
Пентагон: Война на Донбассе продолжится и в 2018 году 37
Министр агрополитики подал в отставку 70
СМИ: Трамп сказал Лаврову, что война в Украине его несильно беспокоит 83
Савченко просит Порошенко ветировать отмену ее закона 62
Порошенко обещает подписать закон о языковых квотах на ТВ 52
В ВР направят представление на одного нардепа, еще на двух вернули в САП 48
Кириленко призвал принять новый закон о языке 77
Нардеп Береза купил в Киеве квартиру за 5 миллионов 99
СНБО просят заблокировать доступ к сепаратистским сайтам 128
Геращенко рассказала, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки» 63
Представления на снятие неприкосновенности с трех нардепов в ВР еще не поступили 24
Рада ввела квоты на ТВ: 75% эфира – на украинском языке 106
Рада ждет завтра Луценко с отчетом 17
Кремль: Визы Украины с Россией – это «отмороженные уши» 115
Украина ведет переговоры об отмене виз с Гибралтаром 33
Петренко рекомендует руководству НАПК взяться за руки и уйти в отставку 30
ЕС нарушил правила при публикации решения о безвизе 141

Во время вчерашних дебатов в Сенате Нидерландов образовалось большинство в поддержку Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Об этом в Facebook написал активист украинской общины в Нидерландах Александр Снидалов.

«В Сенате Нидерландов образовалось большинство в поддержку Соглашения об ассоциации. Кроме традиционных сторонников соглашения, сенаторов от VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ также поддержали девять сенаторов из партии CDA, официально выступающей против принятия, а также трое сенаторов от партии CU, которая также официально не поддерживает ратификацию. Этого большинства будет более чем достаточно для успешного голосования через неделю», - отметил он.

Лидер CDA в Сенате Элко Бринкман отметил, что голосование его фракции может отличаться от голосования коллег по партии в Нижней палате парламента и в этом нет проблемы, поскольку Сенат проводит собственную оценку ситуации и бывает так, что оценки двух палат отличаются.

Голландская радиостанция BNR сообщает, что на следующей неделе за ратификацию Соглашения об ассоциации могут проголосовать 48 голландских сенаторов (при 38 необходимых, против – 27).

«За», скорее всего, проголосуют сенаторы партий VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU и девять сенаторов партии CDA. Против будут голосовать PVV, SP, PvdD, SGP и 50plus.

Напомним, 23 февраля 2017 года Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года