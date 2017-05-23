С 23 мая по 6 июня ПАО «Киевэнерго» на время проведения гидравлических испытаний теплосетей прекращает горячее водоснабжение для части потребителей Голосеевского, Печерского, Соломенского, Дарницкого и Шевченковского районов столицы, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Так, с 23 мая по 6 июня испытания теплосетей проводятся от станции теплоснабжения №1 и ТЭЦ-5. На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 467 жилых домов, 7 лечебных учреждений, 19 детских садов, 20 школ и 220 ведомств в Голосеевском районе; для 145 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 детских садов, 3 школы и 87 ведомств в Печерском районе; 126 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 3 школ и 90 ведомств в Шевченковском районе; 265 жилых домов, 15 лечебных учреждений, 18 детских садов, 7 школ и 172 ведомств в Соломенском районе; 227 жилых домов, 1 лечебное учреждение, 10 детских садов, 6 школ и 118 ведомств в Дарницком районе.

В ПАО отметили, что гидравлические испытания - это метод диагностики, применяемый ежегодно сразу после окончания отопительного сезона и по август включительно, чтобы заблаговременно выявить и исправить до начала следующего отопительного сезона поврежденные и изношенные участки теплосетей. «Согласно нормативам, испытания осуществляются с помощью воды температурой до +40° С, которая подается в теплосети с повышенным давлением. Поэтому технологически невозможно испытать теплосеть без отключения горячей воды. График проведения испытаний ежегодно согласовывается с КГГА», - сказано в сообщении.

Напомним, с 3 и 4 мая горячее водоснабжение на время проведения испытаний было приостановлено для части потребителей Святошинского и Подольского районов столицы.