Верховная Рада одобрила законопроект о языковых квотах на телевидении.

Как сообщает пресс-служба парламента, за законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» проголосовали 269 народных депутатов.

Установлено, что для телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий вещания, доля передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке, должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00 (телерадиоорганизаций местной категории вещания - не менее 60%).

Под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

Ситуацию с ток-шоу и передачами, где выступают на разных языках, решили урегулировать таким образом: передача считается украиноязычной, если все ведущие и дикторы говорят на украинском.

В этих передачах разрешается использование другого языка, кроме украинского, если это репортаж с места события, выступления и комментарии гостей или экспертов, трансляция клипа или песни.

Кроме того, региональные каналы, которые вещают на языках коренных народов, имеют право не придерживаться общей квоты.

За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора канала.

Напомним, Верховная Рада 16 июня 2016 года приняла закон, предусматривающий введение 35% квоты на украинскую музыку в радиоэфире. Он вступил в силу 8 ноября.