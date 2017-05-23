также в разделеПолитика
Кириленко призвал принять новый закон о языке 3
Нардеп Береза купил в Киеве квартиру за 5 миллионов 8
СНБО просят заблокировать доступ к сепаратистским сайтам 29
Геращенко рассказала, когда состоится встреча лидеров «нормандской четверки» 37
Представления на снятие неприкосновенности с трех нардепов в ВР еще не поступили 7
Рада ждет завтра Луценко с отчетом 9
Кремль: Визы Украины с Россией – это «отмороженные уши» 106
Украина ведет переговоры об отмене виз с Гибралтаром 30
Петренко рекомендует руководству НАПК взяться за руки и уйти в отставку 28
ЕС нарушил правила при публикации решения о безвизе 137
Порошенко наградил 129 бойцов АТО 24
Маккейн считает Путина «головорезом и убийцей» 50
Решение о безвизе для Украины опубликовали в Официальном журнале ЕС 76
Янукович признан самым коррумпированным чиновником в мире 94
Луценко рассказал, почему остался на посту генпрокурора 65
ГПУ просит разрешить заочное осуждение Азарова 33
Президент обещает не медлить с запретом георгиевской ленты 172
Порошенко: Мой народ сможет прожить без подконтрольных ФСБ соцсетей 139

Верховная Рада одобрила законопроект о языковых квотах на телевидении.

Как сообщает пресс-служба парламента, за законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации» проголосовали 269 народных депутатов.

Установлено, что для телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категорий вещания, доля передач и/или фильмов, выполненных на государственном языке, должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом промежутке времени между 07.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00 (телерадиоорганизаций местной категории вещания - не менее 60%).

Под квоты не попадают передачи и фильмы, изготовленные до 1 августа 1991 года. Их достаточно субтитровать на украинском языке, тогда они включаются в украинскую квоту.

Ситуацию с ток-шоу и передачами, где выступают на разных языках, решили урегулировать таким образом: передача считается украиноязычной, если все ведущие и дикторы говорят на украинском.

В этих передачах разрешается использование другого языка, кроме украинского, если это репортаж с места события, выступления и комментарии гостей или экспертов, трансляция клипа или песни.

Кроме того, региональные каналы, которые вещают на языках коренных народов, имеют право не придерживаться общей квоты.

За невыполнение квот телеканалы будут штрафовать. Сумма каждого отдельного наказания составит 5% от общего лицензионного сбора канала.

Напомним, Верховная Рада 16 июня 2016 года приняла закон, предусматривающий введение 35% квоты на украинскую музыку в радиоэфире. Он вступил в силу 8 ноября.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

71
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года