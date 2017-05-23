Представитель Украины в Минской гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко отметила, что люди на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до сих пор не имеют возможности получать информацию из украинских СМИ.

Об этом она заявила во время Международной конференции «Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны», сообщает Укринформ.

«Очень важно, чтобы люди с оккупированных территорий получали информацию о жизни в Украине. Я владею информацией, согласно определенных исследований лишь 10% на оккупированной территории считают, что они знают, что происходит в Украине», - сказала Геращенко.

В частности, по ее словам, даже на КПВВ люди, находясь в очереди, не имеют возможности услышать украинское радио, получить украинские газеты или какие-то листовки.

Парламентарий убеждена, что и региональная, и центральная власть не дорабатывают в вопросе информирования населения на временно оккупированных территориях.

В этой связи она призвала Министерство информационной политики и Министерство образования напечатать листовки и раздавать их на КПВВ выпускникам школ с призывом поступать в украинские ВУЗы, «чтобы дети знали, что мы их ждем, мы за них боремся, чтобы они были украинцами и получили украинское образование».

Геращенко подчеркнула, что Украина должна «бороться за умы» и это в дальнейшем поможет нам реинтегрировать Донбасс.

В свою очередь, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова отметила, что такие листовки уже напечатаны, а МИП разработал ряд мер для информирования людей в ОРДЛО о событиях в Украине.

Напомним, в январе 2017 года Национальный совет выдал разрешение на вещание на территории проведения АТО передач первой программы «Украинского радио».