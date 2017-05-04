С 3 и 4 мая горячее водоснабжение на время проведения испытаний приостановлено для части потребителей Святошинского и Подольского районов столицы, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

По данным компании, с 3 по 17 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной «Веркон». На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 24 жилых домов, 1 детского сада и 11 ведомств в Святошинском районе.

Также отмечается, что с 4 по 18 мая испытания теплосетей проводятся от районной котельной «Виноградарь». На этот период горячее водоснабжение временно прекращено для 245 жилых домов, 5 лечебных учреждений, 24 детских садов, 13 школ и 70 ведомств в Подольском районе столицы.

Как ранее сообщал ForUm, с 24 апреля гидроиспытания проводятся в Святошинском, Оболонском, Голосеевском, Подольском и Соломенском районах столицы.