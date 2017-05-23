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Верховная Рада вызывает генерального прокурора Юрия Луценко с отчетом на 24 мая.

Как сообщает пресс-служба парламента, за такое решение проголосовал 241 нардеп.

Соответствующее предложение озвучил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции сообщил, что ожидает от генерального прокурора публичного отчета в парламенте по итогам года работы. 
ForUm

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