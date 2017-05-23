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В администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пояснили причину своих предложений к бюджету на 2018 фискальный год, которыми планируется заменить предоставление безвозмездных грантов на военную помощь Украине и другим странам кредитами. Об этом сообщает УНИАН со сслкой на Reuters и The Wall Street Journal. 

В Белом доме отметили, что эта инициатива является частью усилий по сокращению более чем 29% расходов на дипломатию, зарубежные программы и помощь. Уменьшение расходов из бюджета на деятельность Государственного департамента направлена на увеличение финансирования американских военных. 

В документах Белого дома говорится, что в целом расходы на сферу обороны на 2018 фискальный год составят 603 млрд долларов, что примерно на 3% выше бюджетных предложений, которые высказывала предыдущая администрация Барака Обамы. 

Бюджет в 603 млрд долларов также включает в себя финансирование программ по ядерному оружию в Департаменте энергетики США и других программ департамента обороны. В то же время Пентагон на 2018 фискальный год запрашивает финансирование на сектор обороны в размере 574,5 млрд долларов, что выше на 4,6% по сравнению с бюджетом 2017 финансового года. 

Таким образом, в 2018 фискальном году администрация Трампа планирует потратить на 11,5 млрд долларов меньше на различные международные программы и деятельность Госдепартамента по сравнению с аналогичными нынешними программами. 

По данным The Wall Street Journal, это решение повлияет на оказание помощи таким странам, как Пакистан, Тунис, Ливан, Украина, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.

Как ранее сообщал ForUm, предложения президента США Дональда Трампа относительно бюджета включают замену грантов на развитие оборонной сферы ряда стран, в том числе Украины, на кредиты. 
ForUm

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