также в разделеПолитика
Порошенко утверждает, что не слышал «пленок Онищенко» 8
Президент рассказал, когда жители оккупированных территорий смогут воспользоваться безвизом 13
США назначат спецпредставителя для контактов с Украиной 11
Порошенко назвал беспрецедентным уровень свободы в Украине 13
Президент встретится с Меркель для подготовки к заседанию «нормандского формата» 10
Сенат Нидерландов проголосует по ратификации СА с ЕС 30 мая 8
Порошенко еще не готов говорить о выдвижении на второй срок 13
Порошенко заявляет, что обсуждал с Путиным освобождение заложников 14
У Главы государства есть несколько кандидатур на пост председателя НБУ 12
Президент: Безвиз – это преодоление последствий Переяславской рады 34
Порошенко провел пресс-конференцию 56
Президент: Украина навсегда отошла от Советской и Российской империй 74
Трамп раскритиковал журналистов за недостаточное освещение визита Климкина 82
Суд ООН дал Украине 13 месяцев для подачи свидетельств по иску против РФ 77
Гройсман обещает уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы 335
Гройсман проверит, как тратились деньги на «Евровидение» 48
Главы МИД стран ЕС и Украины 15 мая проведут неформальный саммит 34
Климкин отрицает, что использовал лоббистов для встречи с Трампом 484

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от генерального прокурора Юрия Луценко публичного отчета в парламенте по итогам года работы. Об этом Глава государства сообщил на пресс-конференции.

«Год - это достаточный срок, когда нужно отчитываться о результатах. Первое, мне кажется, что он собирался, если нет, я думаю, что он нас услышит, я бы советовал провести публичный отчет в парламенте генерального прокурора. Думаю, что это будет полезно, и думаю, что есть с чем отчитываться», - сказал Порошенко, сообщает УНИАН.

Напомним, 12 мая 2016 года Верховная Рада дала согласие на назначение Луценко на пост генерального прокурора Украины. В тот же день Глава государства подписал соответствующий указ.

12 мая 2017 года генпрокурор заявил, что готовит отчет для парламента.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года