Президент Украины Петр Порошенко ожидает от генерального прокурора Юрия Луценко публичного отчета в парламенте по итогам года работы. Об этом Глава государства сообщил на пресс-конференции.

«Год - это достаточный срок, когда нужно отчитываться о результатах. Первое, мне кажется, что он собирался, если нет, я думаю, что он нас услышит, я бы советовал провести публичный отчет в парламенте генерального прокурора. Думаю, что это будет полезно, и думаю, что есть с чем отчитываться», - сказал Порошенко, сообщает УНИАН.

Напомним, 12 мая 2016 года Верховная Рада дала согласие на назначение Луценко на пост генерального прокурора Украины. В тот же день Глава государства подписал соответствующий указ.

12 мая 2017 года генпрокурор заявил, что готовит отчет для парламента.