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В Регламентный комитет Верховной Рады пока не поступили анонсированные генеральным прокурором Юрием Луценко представления на снятие неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового, Геннадия Бобова и Евгения Дейдея.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Комитета ВР по вопросам регламента и работы парламента Павел Пинзеник, сообщает Укринформ.

«Сейчас анонсированных представлений в комитете нет», - сказал он.

Как известно, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.

Так, Геннадия Бобова из партии «Возрождение» подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из «Народного фронта» – в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.
ForUm

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