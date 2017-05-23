Жители улицы Кондукторская во Львове 22 мая перекрыли ее мусором, построив из него импровизированную баррикаду.
На место инцидента, который произошел около 21:30 прибыли четыре экипажа полиции, сообщает ZAXID.NET.
По словам жителей, таким образом они добиваются вывоз мусора из-под дома.
Улица Кондукторская расположена между Городоцкой и Любинской. Заблокировали дорогу мусор возле дома №36, вблизи перекрестка с ул. Сулимы.
Как ранее сообщал ForUm, по данным на 16 мая во Львове накопилось 7580 тонн твердых бытовых отходов, из них на земле – 5440 тонн
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