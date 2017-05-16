На сегодняшний день во Львове накопилось 7580 тонн твердых бытовых отходов, из них на земле – 5440 тонн, сообщает пресс-служба городского совета.

«Ситуация критическая, на грани экологической чрезвычайной. Нужно принимать неотложные меры по утилизации мусора и реализации меморандума (об обращении с твердыми бытовыми отходами, - ред.). Ведется ежедневный мониторинг по перенакопленному мусору. Есть тенденцию к увеличению. К сожалению, невыполнение меморандума не дает возможность решить ситуацию с ТБО», - сказал заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Львовского горсовета Сергей Бабак.

Так, на некоторых площадках в районах Львова мусор лежит в течение месяца.

Дальнейший невывоз мусора при увеличении температуры воздуха грозит возникновением вспышек кишечных и других инфекций.

«Сегодня заболеваемость кишечными инфекциями в городе не превышает заболеваемости в аналогичный период прошлых лет, однако сложившаяся ситуация грозит возникновением вспышек кишечных инфекций. Как бы банально не звучало, но основным переносчиком возбудителей из тех площадок, где есть накопления становятся крысы и мухи. И если с крысами у нас есть средства борьбы – дератизация проводится в городе в режиме нон-стоп, то с мухами фактически никаких активных действий мы принять не можем. Поэтому мухи могут оказаться на нашей кухне, на других объектах, в школах, садах, в домах, и они становятся переносчиками кишечных инфекций. Мы приближаемся к ситуации, когда город будет нуждаться во введении состояния повышенной готовности, а возможно, и введения чрезвычайного положения», - отметил начальник управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб.

«Кроме кишечных инфекций, появляются другие проблемы – возможны туберкулез, холера и др. Кроме того, орнитоз – голуби слетаются массово на свалки, гниющие и выделяющие запах. Хочу сказать, что инфекционных болезней много и опасность очень большая на сегодняшний день. К нам поступает очень много жалоб от жителей города. Просят помощи, но решение вопроса по вывозу, к сожалению, не в нашей компетенции», - добавила главный специалист отдела государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Управления Госпродпотребслужбы Галина Филиппович.

Напомним, 21 апреля Львовская областная государственная администрация, облсовет, горсовет и органы местного самоуправления Львовщины, на территории которых расположены полигоны/свалки захоронения твердых бытовых отходов, заключили и подписали двухлетний Меморандум об обращении с твердыми бытовыми отходами.