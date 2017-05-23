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Консерваторы, лейбористы и другие крупные партии Великобритании приостановили предвыборные кампании перед всеобщими выборами 8 июня из-за предполагаемого теракта на «Манчестер-арене», жертвами которого стали 22 человека, сообщает ВВС.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй первой объявила о приостановке агитационной кампании, выступая с заявлением в связи со взрывом в центре Манчестера, который она назвала «ужасающей террористической атакой».

«Все наши мысли - с пострадавшими и близкими тех, кого это коснулось, - заявила Мэй. - Мы работаем над тем, чтобы установить все детали происшествия, которое полиция расценивает как ужасающий террористический акт».

Партия консерваторов в отдельном заявлении подтвердила, что приостанавливает свою кампанию.

Крупнейшая оппозиционная партия лейбористов также отменила предвыборные мероприятия. Об этом объявил лидер партии Джереми Корбин.

«Я побеседовал с премьер-министром, и мы пришли к выводу, что все кампании в преддверии всеобщих выборов будут приостановлены до дальнейшего распоряжения», - сказал он.

Партия шотландских националистов - крупнейшая в Шотландии - из-за взрыва отменила назначенный на вторник выпуск своего предвыборного манифеста.

Лидер британских либерал-демократов Тим Фэррон отменил предвыборный визит на Гибралтар.

В ближайшие часы Тереза Мэй проведет заседание правительственного комитета КОБРА, на котором обсудят меры реагирования на предполагаемый теракт на «Манчестер-арене».

Этот комитет собирается лишь в экстренных случаях. Прошлое заседание комитета прошло после вооруженного нападения в Лондоне в конце марта.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе Manchester Arena в Великобритании погибли 22 человека. Еще более 50-ти госпитализированы.
ForUm

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