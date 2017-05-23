Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате теракта в Манчестере.
«Шокирован известием о теракте в Манчестере. Строго осуждаю любые акты терроризма. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших», - говорится в сообщении в Twitter Порошенко.
Глава государства подчеркнул, что Украина вместе с Великобританией в это трагическое время.
Как ранее сообщал ForUm, поздно вечером 22 мая в Манчестере на стадионе произошел взрыв, в результате которого погибли 22 человека, 59 - были ранены.
Полиция квалифицировала взрыв как теракт.
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