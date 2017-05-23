Посольство Украины в Великобритании проверяет, нет ли украинцев среди пострадавших в результате террористического акта в Манчестере. Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

«Консул выясняет, нет ли украинцев среди пострадавших во время теракта в Манчестере», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, в результате взрыва на стадионе в центре Манчестера погибли по меньшей мере 19 человек, 59 были ранены.