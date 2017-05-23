В штабе АТО опровергли информацию о пожаре на Авдеевском коксохимическом заводе. Об этом в эфире 112 Украина сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович.

Вчера в сепаратистских СМИ появилась информация о том, что якобы бойцы ВСУ обстреляли Авдеевский коксохим.

«Это была специально разработанная информационная провокация. Сейчас Авдеевский коксохимический завод работает на большую мощность, его печи работают таким образом, что ночью можно увидеть, что выходит пламя из труб. Боевики и их пропагандисты не собираются уточнять какие-то детали, они просто решили, что мы сами себя обстреляли и горит коксохимический завод. Я вас уверяю, что никакого обстрела не было, вчера артиллерии мы не применяли и коксохимический завод не горел», - отметил он.

Также Миронович отметил, что с начала этих суток боевики 5 раз обстреляли украинские позиции.

Как ранее сообщал ForUm, за прошедшие сутки, 22 мая, зафиксировано 59 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего 4 украинских военных получили ранения.