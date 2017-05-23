За прошедшие сутки зафиксировано 59 обстрелов боевиками позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего 4 украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении незаконные вооруженные формирования 29 раз применяли оружие против украинских воинов. В частности, вчера вечером противник выпустил почти три десятка 120-мм мин по нашим позициям вблизи Павлополя. У Красногоровки враг бил из минометов калибра 82 мм. В то же время под вражеский огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных модификаций попали укрепления сил АТО вблизи Широкино, Тарамчука и севернее - djpkt Марьинки.

На донецком направлении, по данным штаба, ночью положение было напряженным. 21 раз в течение минувших суток незаконные вооруженные формирования нарушали тишину на этом участке фронта. А вечером позиции ВС Украины в районе Опытного были обстреляны бандформированиями из РСЗО «Град». Предварительно зафиксированы последствия прилета 15 реактивных снарядов от этой артиллерийской системы. Кроме того, ситуация остается сложной и в южном и восточном пригороде Авдеевки, где бандиты ночью интенсивно обстреливали укрепления ВС Украины из минометов калибра 120 и 82 мм, а также стрелкового оружия и гранатометов. Из 120-мм минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь и неподалеку Невельского. Из вооружения БМП били по нашим опорным пунктам djpkt Зайцево.

На луганском направлении в течение минувших суток зафиксировано 9 фактов использования боевиками оружия. В частности, вечером в сторону украинских позиций возле Малинового противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. А в районе Валуйского, Станицы Луганской и Донца - из стрелкового оружия.