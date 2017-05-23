В четверг исполнится ровно три года, как Петр Порошенко занимает президентское кресло. За это время ему удалось заключить Минские соглашения, добиться стабилизации экономики и безвизового режима со странами Европы. «Сегодня» вспомнила о главных достижениях пятого президента Украины и наметила задачи, которые стоят перед ним.

ВЫБОРЫ. Очередные президентские выборы должны были состояться 29 марта 2015 года. Однако после событий Евромайдана и бегства Виктора Януковича действующая власть и оппозиция подписали соглашение об урегулировании кризиса, одним из пунктов которого было проведение досрочных президентских выборов не позже декабря 2014-го. Уже в конце февраля официально началась избирательная кампания, а выборы были назначены на 25 мая.

Бюджет гонки составлял почти 2 млрд грн, а явка на выборах превысила 60%. Активнее всего голосовали во Львовской области (явка 78%), а хуже всего — в Донецкой (15,4%). На выборах победил Петр Порошенко, получив почти 55% голосов, оторвавшись от ближайшего конкурента аж на 42%! Сегодня для главы державы стоит задача второго срока — с помощью политологов мы проанализировали промежуточные результаты и задачи.

Успехи: Минск, безвиз и рост экономики

По мнению экспертов, одно из главных и первых достижений Петра Порошенко как президента — возрождение ключевых госинститутов. «Например, армии и служб безопасности. Причем было не только восстановление, но и реформирование. Второй несомненный успех — Минские соглашения. Они могут кому-то не нравиться, но они дали время для передышки. Это дипломатическая победа Порошенко», — говорит политэксперт Вадим Карасев.

Ставит он в заслугу президенту также оживление национальной экономики, ряд реформ и успешную децентрализацию: «Есть много недовольных и много разных оценок, но если объективно посмотреть, то я считают, что это главные достижения". Напомним, что именно децентрализация была одним из основных тезисов президента. На сегодняшний день создано 415 тергромад, а благодаря реформе местные бюджеты, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в первом квартале 2017 года выросли на 14,5 млрд грн.

Политолог Владимир Фесенко тоже в успехи вписывает рост экономики. «Конечно, здесь заслуга не только президента, но в значительной мере и правительства Гройсмана, но это его курс, и вместо падения экономики у нас есть положительные тенденции роста, пусть и небольшого. Кроме того, как это ни парадоксально, но Порошенко смог не только сохранить, но, по некоторым направлениям, усилить свое политическое влияние в рамках системы власти. И это несмотря на все политические и экономические сложности. Нельзя не вспомнить и последнее событие, самое яркое и наиболее заметное — предоставление Украине безвиза», — резюмирует эксперт. Напомним, его утверждение несколько раз переносили из-за разных политических скандалов. Порошенко лично несколько раз приезжал в Раду, чтобы уговорить депутатов проголосовать все необходимые для безвиза законы.

Задачи: социалка, коррупция и Донбасс

По мнению политолога Руслана Бортника, сейчас Петру Порошенко необходимо сосредоточиться на экономике и социальных вопросах: «Именно эти сферы больше всего пострадали. И после начала роста экономики война на Донбассе не может быть оправданием для проблем в этих вопросах. Поэтому главное сейчас для президента: создание рабочих мест, выход нашей продукции на новые рынки, а также повышение зарплат и пенсий».

Эксперт также называет еще один важный аспект, на который президенту нужно обратить внимание в ближайшем будущем, — завершение резонансных дел. Здесь Бортник вспоминает и дело о расстреле на Майдане, и трагические события в Одессе 2 мая, и результаты по последним громким убийствам — журналиста Павла Шеремета, адвоката Юрия Грабовского и экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Карасев согласен, что Порошенко сейчас нужно расширять амплуа до социального президента, а не оставаться в роли президента-главнокомандующего и президента-дипломата. Но он уточняет: нужно и дальше работать над борьбой с коррупцией. «Тут вроде бы много сделано, но в то же время коэффициент полезного действия у антикоррупционных реформ пока низкий. Третье — нужно дальше интегрироваться в Европу. Нужна европеизация не только с точки зрения дальнейшей интеграции в ЕС, но и с точки зрения обновления институтов государства, власти, жизни, экономики по европейским стандартам», — добавляет политолог.

Владимир Фесенко уверен, что самая актуальная задача у президента — работа над рейтингами и подготовка благоприятных предпосылок на успешную президентскую гонку в 2019 году: «Отсюда вытекают остальные задачи — стабилизация и укрепление политической и экономической ситуации в стране. Наконец, необходимо укрепление политической стабильности. Ситуация сегодня остается очень непростой — мы видим сохранение анархических тенденций: разобщенная коалиция, ВР порой работает отдельно от Кабмина. Хотя риски здесь и не такие явные, как в 2014 году. Ну и последняя традиционная задача, крайне трудно выполнимая, — прекращение войны на Донбассе», — резюмирует политолог.

Илья Требор, «Сегодня»