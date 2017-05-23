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Американский политолог Пол Манафорт в 2014 году сотрудничал с «Оппозиционным блоком». Об этом говорится в статье Bloomberg.

Контакты Манафорта с пророссийскими политиками в Украине не ограничиваются сотрудничеством с бывшим президентом Виктором Януковичем и «Партией регионов».

«Уже после того, как Янукович сбежал в Россию и аннексии Россией Крыма в 2014 году, Манафорт 17 раз возвращался в Украину, получив не менее $ 1 млн за помощь в переизбрании пророссийских политиков», - пишет издание.

Через месяц после аннексии Крыма, Манафорт вернулся в Украину консультировать пророссийскую партию «Оппозиционный блок» в парламентской избирательной кампании 2014 года. Как сообщил изданию один из лидеров партии Нестор Шуфрич, Манафорт настаивал, что партия должна одновременно выступать против вступления Украины в НАТО и быть «голосом» пророссийского населения на востоке Украины, сообщает «Украинская правда».

По словам другого представителя партии, имя которого издание не приводит, Манфорт лично утверждал партийный список кандидатов «Оппоблока» в депутаты Верховной Рады.

Шуфрич сообщил, что партия заплатила Манафорту $1 млн и, что он лично отпраздновал с ним это событие за бутылкой коньяка в киевском офисе политтехнолога.

Напомним, власти Белиза начали расследование по отмыванию средств экс-президентом Украины Виктором Януковичем и американским политтехнологом Полом Манафортом через Кыргызстан.
ForUm

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