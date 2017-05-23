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Сегодня, 23 мая, с тестирования по украинскому языку и литературе начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2017 года, сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что допуск абитуриентов в пункт тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания - 11:00.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет происходить при наличии следующих документов: оригинал сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

В УЦОКО подчеркнули, что приглашения-пропуска участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы. В случае отсутствия сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или предъявления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО не допускается.
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