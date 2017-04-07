Россия экстрадировала в Украину бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД в Киеве Николая Макаренко, который подозревается во взяточничестве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Сегодня Генеральная прокуратура Украины в очередной раз подтвердила свою способность при любых обстоятельствах обеспечивать неотвратимость наказания. Так накануне дня ГАИ (14 апреля) состоялась экстрадиция бывшего начальника Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве Макаренко, который разыскивался украинскими правоохранительными органами за системные взяточничество», – отметил он.

«Хочу в очередной раз подчеркнуть всем не чистым на руку сотрудникам правоохранительных органов, министерств и других государственных учреждений, взяточники и коррупционеры не смогут вечно скрываться от правосудия, а их позорные поступки будут иметь логическое и печальное для них завершение», – подчеркнул Луценко.

Напомним, 28 сентября 2016 года российские правоохранители задержали в аэропорту «Домодедово» (Москва) Макаренко, который находился в международном розыске по подозрению в коррупции.