Украина ведет переговоры об отмене визового режима с Гибралтаром, а диалог с непризнанным Косовом по данному вопросу не ведется

Об этом говорится в ответе департамента консульской службы Министерства иностранных дел на запрос «Европейской правды».

Отмечается, что после отмены визового режима с ЕС визовые требования для краткосрочных поездок граждан Украины сохранят только две территории континентальной Европы – британский Гибралтар и не признанное Украиной Косово.

Несмотря на то, что Британия отказывается говорить о визовой либерализации для украинцев, поездки в Гибралтар впоследствии могут стать безвизовыми, заявили в МИД.

«Великобритания не влияет на визовую и миграционную политику, которая осуществляется Гибралтаром самостоятельно. МИД поднял перед гибралтарской стороной ходатайство об отмене визового режима поездок граждан Украины в Гибралтар, учитывая соответствующее решение ЕС», - заявили в дипведомстве. Сейчас инициатива Украины «прорабатывается», сроки и результаты переговоров предсказать невозможно.

Между тем, переговоры с косовскими властями Киев инициировать не будет.

«На сегодняшний день переговоры о введении безвизового режима с Косовом, учитывая его непризнание Украиной, не ведутся», - заявили в МИД, заверив, что новая реальность в визовом режиме с Косовом не повлияет на условия пребывания здесь украинского миротворческого контингента.

Как известно, сейчас Косово позволяет безвизовый въезд тем гражданам, у которых есть многократная шенгенская виза; после введения безвиза с ЕС такие визы не будут ставиться в биометрические загранпаспорта, для легального въезда в Косово нужно будет обращаться в его консульства в Стамбуле или Тиране.

Гибралтар сейчас сохраняет для украинцев визовый режим, за исключением отдельных типов однодневных экскурсий. Визу для въезда на эту территорию необходимо получать в визовых центрах Британии.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 22 мая, в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим.