Франция готова рассмотреть возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для реализации в Украине проекта установки на подвижной состав систем изменения ширины железнодорожной колеи.

Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, шла речь во время Шестого заседания украинско-французской рабочей группы по вопросам транспорта.

«Украинская сторона выразила заинтересованность в привлечении опыта специалистов железнодорожной отрасли Франции по дальнейшему развитию железнодорожной инфраструктуры Украины, строительства нового подвижного состава, в том числе с применением системы изменения ширины колеи для подвижного состава», - говорится в сообщении.

Отмечается, что французская сторона рассмотрит возможность экспертно-консультационной помощи и будет способствовать привлечению средств Европейского Союза для получения технической помощи в реализации проекта по системе изменения ширины колеи в Украине.