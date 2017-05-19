Национальное антикоррупционное бюро опровергает информацию, распространенную пресс-секретарем Генерального прокурора Ларисой Сарган, о якобы задержании сотрудника НАБУ на Сумщине по факту вымогательства неправомерной выгоды, сообщили ForUm’у в пресс-службе Бюро.

«Ни один из действующих сотрудников Национального антикоррупционного бюро пока не задержан. Информация, распространенная пресс-секретарем Луценко, является ошибочной. НАБУ обращается к коллегам из Генеральной прокуратуры с просьбой тщательно проверять материалы уголовных производств перед тем, как делать публичные заявления», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, ранее пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в Сумской области сотрудника Национального антикоррупционного бюро и его сообщника задержали при получении взятки в размере 150 тысяч долларов.