В Сумской области сотрудника Национального антикоррупционного бюро и его сообщника задержали при получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, задержанные требовали от владелицы торговой марки и сети магазинов 300 тыс. долларов США за прекращение в отношении него уголовного преследования и закрытия уголовного производства.

«В дальнейшем по просьбе предпринимательницы в одном из киевских ресторанов правоохранитель согласился уменьшить вдвое сумму неправомерной выгоды. На получении этой суммы - 150 тыс. долларов - сотрудник НАБУ и его сообщник и были сегодня задержаны сотрудниками прокуратуры Сумской и СБУ», – подчеркнула Сарган.