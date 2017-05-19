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В Сумской области сотрудника Национального антикоррупционного бюро и его сообщника задержали при получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, задержанные требовали от владелицы торговой марки и сети магазинов 300 тыс. долларов США за прекращение в отношении него уголовного преследования и закрытия уголовного производства.

«В дальнейшем по просьбе предпринимательницы в одном из киевских ресторанов правоохранитель согласился уменьшить вдвое сумму неправомерной выгоды. На получении этой суммы - 150 тыс. долларов - сотрудник НАБУ и его сообщник и были сегодня задержаны сотрудниками прокуратуры Сумской и СБУ», – подчеркнула Сарган.
ForUm

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