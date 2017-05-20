Человек, который упоминается в СМИ как сотрудник Национального антикоррупционного бюро, погоревший на взятке, не работает в НАБУ с февраля 2017 года. Соответствующие заявление распространила пресс-служба бюро.

«Несмотря на то, что по состоянию на 13:00 20 мая не обнародовано ни одно официальное заявление со стороны Генеральной прокуратуры по поводу событий вокруг «задержания сотрудника НАБУ», несмотря на официальное опровержение этой информации со стороны Национального антикоррупционного бюро, во многих СМИ получила распространение версия, что якобы задержанный занимает должность заместителя начальника отдела одного из управлений НАБУ», - отметили в пресс-службе.

Должность, которую указанное лицо занимала, пока вакантна – конкурс на ее замещение был объявлен 12 апреля распоряжением директора НАБУ, о чем было сообщено на официальном сайте. Прием документов от кандидатов завершен 14 мая. При увольнении служебное удостоверение у сотрудника изъяли.

При этом бывший сотрудник не подал вовремя декларацию, как того требует закон от лица, прекращающего деятельность, связанную с выполнением функции государства (так называемая «декларация при увольнении»). По этому поводу управление внутреннего контроля НАБУ отправило соответствующее сообщение в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

«Что касается указания вероятным задержанным НАБУ как места работы в электронной декларации за 2016, представленной в Реестре в апреле этого года, то есть уже после увольнения из Бюро, эта информация не соответствует действительности, и, вероятно, является следствием ошибки при заполнении электронной формы. НАБУ никоим образом не влияет на сведения, которые вносят в е-декларации его действующие и бывшие сотрудники – это личная ответственность каждого из декларантов. Поэтому правовую оценку этому факту должно предоставить НАПК, как орган, уполномоченный на осуществление проверки электронной декларации», - пояснили в бюро.

В НАБУ подчеркнули, что имея все возможности оперативно проверить указанные факты, Генеральная прокуратура этого не сделала.

«Никаких обращений в устной или письменной форме по поводу проверки личности задержанного в Бюро не поступало. Одонако пресс-секретарь генпрокурора распространила недостоверную информацию на личной странице в социальной сети, чем сознательно ввела в заблуждение представителей СМИ и общественность», - говорится в заявлении.

НАБУ ожидает, что генеральный прокурор обеспечит обнародование официальной проверенной информации, а также предоставит надлежащую оценку действиям своего пресс-секретаря.

«Со своей стороны, НАБУ будет принимать все законные меры, чтобы непрофессиональное поведение госпожи Сарган не осталась без последствий», - резюмировали в бюро.

Напомним, 19 мая пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что в Сумской области сотрудника Национального антикоррупционного бюро и его сообщника задержали при получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

Позже НАБУ опровергло эту информацию.