Президент Петр Порошенко наградил 129 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ подписан 22 мая, сообщает пресс-служба Главы государства.

Среди награжденных – 20 погибших защитников, еще 109 – ранены.

Подавляющее большинство награжденных военных выполняли задания на мариупольском направлении, а также в районах населенных пунктов Зайцево и Авдеевка, в районе донецкого аэропорта.

В частности, орденом «За мужество» II степени награжден солдат Богдан Музыка. 33-летний защитник в 2013 году принимал активное участие в Революции достоинства, а в августе 2014-го ушел добровольцем защищать Украину против российской агрессии на Донбассе. Участвовал в освобождении и обороне Новосветловки, Трехизбенки. В мае 2015 года вблизи населенного пункта Золотое № 4, шахта «Родина» во время выполнения боевого задания в составе группы попал под вражеский обстрел, однако до последнего не оставлял поле боя, собственноручно уничтожил вражеского пулеметчика. Благодаря его профессионализму были разминированы подходы к населенным пунктам Тарамчук, Славное, Березовое Донецкой областях и сохранены жизни военнослужащих ВСУ. Неоднократно под обстрелом вражеской артиллерии и танков в непосредственной близости от врага устанавливал противотанковое минное заграждение для недопущения прорыва бронированной техники противника. 2 марта 2017 года Музыка в составе группы из восьми человек выполнял задачи. В результате срабатывания противопехотной мины военный, который двигался впереди группы, получил осколочное ранение обеих ног, множественные осколочные ранения и тяжелое минно-взрывное ранение. Сейчас он проходит лечение в Киевском военном госпитале. Солдат Богдан Музыка сохранил жизнь 7-ми военнослужащим сводной группы.

Также орденом «За мужество» II степени награжден солдат Сергей Мокренко посмертно. 23-летний военный с перерывами в течение сентября 2016 – февраля 2017 находился на службе в зоне АТО. 28 февраля солдат выполнял задачи по боевому дежурству на позиции батальона близ населенного пункта Луганское. Во время дежурства начался плотный вражеский обстрел из минометов. В результате взрыва одной из мин Мокренко получил ранения, несовместимые с жизнью.