Православные христиане сегодня празднуют день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, в народе – день Николы Летнего.

Как сообщает центр информации Украинской православной церкви, говоря об истории праздника, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) напомнил о том, что основой жизни святителя Николая была непоколебимая стойкость в вере и одновременно – кротость и смирение.

Как известно, Николай Чудотворец мужественно переносил гонения за православную веру и неоднократно бесстрашно выступал в ее защиту.

«Удивительно, но необычное мужество в святителе Николае всегда сочеталось с его кротостью. Так, даже в церковных песнопениях он именуется «образом кротости». Когда человек подлинно смирен пред Богом, ему даются настоящие стойкость и мужество. Святой человек – нравственно совершенен, добр, но главное – в нем всегда присутствует Бог. Все мы призваны к святости, без этого жизнь человека бессмысленна. Мы должны учиться исполнять то, что написано в Священном Писании. Христианство не обещает беспечную жизнь. Оно настраивает на путь непрестанной борьбы, и только победители удостаиваются награды - вечной жизни с Богом», - подчеркнул митрополит Антоний.

Владыка призвал украинцев молиться святителю Николаю, «чтобы великий чудотворец помог вернуть в наше общество смирение, а через смирение – братолюбие».

Как известно, более четверти века святитель Николай Мирликийский вел свою паству и отошел к Богу 6 декабря 335 г. Через семьсот с лишним лет город Миры и вся Ликийская страна были разрушены сарацинами. Развалины храма с гробницей святителя были в запустении и охранялись лишь несколькими благочестивыми монахами.

По преданию, в 1087 году святитель Николай явился во сне одному священнику города Бари (в южной Италии) и повелел перенести его мощи в этот город.

Гробница святителя оказалась наполненной до краев благоуханным миром, в котором были погружены мощи. Их переложили в ковчег и отправились в путь.

В Бари великой святыне была устроена торжественная встреча, а от мощей произошло множество чудес.

Преподобный Нестор Летописец свидетельствует, что первая церковь во имя Святителя Николая на Руси была построена в Киеве еще в 882 г. – до официального принятия христианства.

Служба, которая совершается в день перенесения мощей Николая Чудотворца 22 мая (по новому стилю) в православных храмах, была составлена в 1097 году монахом Печерской обители Григорием и митрополитом Ефремом.