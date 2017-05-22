Около половины украинского ВВП формирует экспорт. Вместе с кредитами от МВФ и других международных доноров он также является главным источником поступления валюты.

Недавно правительство представило новую стратегию экспорта.

В интервью ВВС Украина заместитель министра экономического развития и торговли - Торговый представитель Украины Наталья Никольская рассказала, с кем и как хочет торговать страна.

ВВС Украина: За первые два месяца года экспорт вырос почти на треть. На первом месте - ЕС. Но среди лидеров роста украинского экспорта является Россия. Это несмотря на санкции, торговые запреты. Украина наращивает экспорт и в ЕС, и в России – здесь противоречия?

Наталья Никольская: Мы не можем запретить украинскому бизнесу экспортировать в РФ.

Когда перед бизнесом лежит контракт и возможность получить валютную выручку с любой страны, бизнес сделает все, чтобы это получить. Если он оплатит налоги, рабочие места, то, я думаю, бизнес имеет право делать то, что он считает нужным.

Здесь нет ничего противоестественного. Государства-соседи, особенно те, что были в одной системе производственных цепочек, всегда будут торговыми партнерами.

Но и мы, и бизнес понимаем, что ситуация на этом рынке может быстро меняться. Поэтому те, кто раньше экспортировал в РФ, ищут и сейчас уже успешно находят другие рынки.

Рост экспорта в РФ можно объяснить и тем, что в первые два месяца 2016 года наш экспорт был фактически заблокирован. Это был первичный запрет транзита, введение пошлин. То есть эффект низкой базы сравнения.

Сырье или готовая продукция?

ВВС Украина: В программе правительства говорится, что в 2017 должен стать годом «экспортного прорыва». Данные за первые месяцы - это начало «прорыва»?

Н.М.: На самом деле мы не говорим об «экспортном прорыве». Мы говорим о том, что у нас должен начаться рост экспорта после долгого периода падения. Поскольку в 2016 году у нас даже по сравнению с 2015 было сокращение на 4,6%, то в этом году мы, как правительство, поставили цель сделать все, чтобы украинский экспорт начал расти.

Уже видим первичные признаки этого. Прежде всего, это рост происходит за счет улучшения конъюнктуры на мировых рынках на украинскую продукцию. Например, выросла мировая цена на железную руду. Соответственно возросли и объемы валютной выручки, которую мы получаем от экспорта.

Но важно, что у нас также происходит рост экспорта товаров легкой промышленности, механического и электрического оборудования, а не только сырьевого экспорта.

ВВС Украина: Но сейчас украинский экспорт является преимущественно сырьевым. Когда Украина будет экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью?

Н.М.: Ну, тут еще вопрос, что считать сырьем. Например, масло – это не сырье, а продукт первичной переработки. Металл – это также продукт первичной переработки. Но конечно, наша задача в том, чтобы экспортировать как можно больше продуктов с добавленной стоимостью.

Если взять нашу статистику за первые два месяца года, то происходит довольно существенный рост по готовой продукции. Например, это провода и кабели – запчасти, которые используются европейскими автопроизводителями. Турбореактивные двигатели, электрические водонагреватели, мебель, железнодорожные вагоны, запчасти для телефонов.

С кем торговать?

ВВС Украина: Правительство презентовало новую экспортную стратегию. Кроме традиционных торговых партнеров, еще направления Кабмин считает перспективными?

Н.М.: Надо заметить, что мы представили проект Экспортной стратегии Украины и первый его этап – Дорожную карту стратегического развития торговли на 2017-2021 годы, так как экспортная стратегия – это «пазл», который состоит из многих компонентов.

В Дорожной карте стратегического развития торговли мы оперируем двумя терминами: недоторгованные страны и перспективные страны.

Недоторгованные страны – это те, на рынках которых Украина уже присутствует, но еще имеют зоны роста для украинской продукции.

Однако мы пошли дальше и решили, что должны определить перспективные страны. Разница в том, что для перспективных стран мы принимаем во внимание, как быстро будет расти их рынок, насколько там будет расти потребление, насколько этот рынок является закрытым или открытым с точки зрения тарифной и нетарифной защиты, существуют ли какие-то препятствия для украинских товаров. Потому что на наших исторических рынках – Казахстан, Туркменистан, Азербайджан – для нас самым большим препятствием является запрет транзита РФ. К тому же, некоторые из них не являются крупными рынками.

Мы определили длинный список перспективных стран. В него вошли все страны ЕС, из которых ряд являются нашими соседями, то есть естественными торговыми партнерами. Несколько стран ЕС, в частности, Франция и Германия, также являются недоторгованными странами.

Далее в списке – США, Китай, Турция, Япония, Грузия, Молдова, Израиль, Индия, Индонезия, Беларусь, Канада, Египет, ОАЭ, Бангладеш, Ливан, Филиппины, Нигерия, Саудовская Аравия и Швейцария. Это длинный список, на основании которого мы будем делать окончательный перечень стран в фокусе, для которых будет отдельный план действий.

ВВС Украина: К ряду стран из этого списка могут быть оговорки. Например, Турция, отношения которой с РФ меняются достаточно быстро и радикально?

Н.М.: Что касается Турции, я не вижу политического риска. У Украины с Турцией достаточно хороший политический диалог.

ВВС Украина: А вдруг завтра Турция начнет теснее дружить с Россией? Или в Египте произойдет новая революция?

Н.М.: Ситуация относительная. Поэтому работаем, исходя из политических рисков по состоянию на сегодня.

Египет является одним из крупнейших рынков для украинской продовольственной линейки. А также одним из рынков, куда сейчас поставляется украинская металлургическая продукция.

В контексте развития их экономики, модернизации, Египет может стать одним из крупнейших рынков для украинского машиностроения. Он может стать важным рынком для наших информационных и коммуникационных технологий.

ВВС Украина: В длинном списке вы назвали Китай и США. Это гиганты как в экономике, так и в торговле, в которых и между собой очень сложные отношения. Говоря о Китае, сразу приходит в голову не очень успешная история с проектом «Шелковый путь», в частности и потому, что прекратился транзит через РФ. Насколько возможно развивать это направление без решения транзитного вопроса с Россией?

Н.М.: Если мы говорим об альтернативном маршруте поставки товаров в Китай, то я бы не назвала проект неуспешным. Возможно, он не развивается так быстро, как хотелось бы. Но недавно коллеги из Мининфрастурктуры докладывали, что Азербайджан открывает еще один маршрут поставок товаров в Казахстан, и вариативность поставок увеличится.

Это также и вопрос инфраструктуры в Украине. Ремонта наших паромных переправ, подключения дополнительных операторов. Проект движется, и ситуации, как было раньше, когда машины стояли по несколько недель (на границе, - ред.), нет.

Однако, действительно, ограничения на этом маршруте не дают возможности экспортерам наращивать поставки. Если в Южный Китай мы можем поставлять морем, то в Северный единственный путь – только через Черное море, Каспийское море и так далее.

ВВС Украина: И о США. Рынок огромный, интересный, но очень далек. Чем с украинского экспорта может заинтересоваться этот рынок?

Н.М.: Основной вопрос с рынком США – продвижение продукции. Рынок очень большой, но очень конкурентный.

Но помня о Соглашении о свободной торговле с Канадой, поток на этот континент может увеличиваться. Многие компании рассматривают для себя Канаду как якорного дистрибьютора.

Думаю, для нашей нишевой продукции этот рынок может быть очень интересным, в частности для сектора услуг. И не только в сфере коммуникационных технологий, но и экспорта креативных услуг – продакшн, дизайна – здесь мы уже чувствуем востребованность.

ВВС Украина: Пока это больше выглядело как экспорт мозгов, если говорить о США и Канаде...

Н.М.: Я бы так не говорила. Это происходит по всему миру. Мир стал глобальным, и люди передвигаются совершенно по-новому.

ВВС Украина: С направлениями понятно, а какие приоритетные сектора для экспорта?

Н.М.: Мы называем их не приоритетными, а перспективными. Которые, при вложении в них определенных ресурсов, могут дать наибольший эффект для роста экономики и экспорта.

Сектора выбрали на основе кластерного подхода. При этом мы учитывали имеющиеся на сегодня ресурсы и конкурентные преимущества и растущий спрос на зарубежных рынках.

Первый блок – это сектора, где мы уже видим рост. Это пищевая промышленность – и здесь мы говорим о готовых продуктах, а не о аграрном сырье. Это сектор информационных и коммуникационных технологий, а, как правило, мы сосредотачиваемся на экспорте товаров, но экспорт услуг имеет высокую добавленную стоимость.

Далее мы берем сектора, которые прежде были чемпионами, но сейчас через торговую агрессией РФ и ситуацию на востоке страны потеряли часть своих рынков в СНГ. В том числе и из-за запрета транзита. Это машиностроение и авиастроение. Эти сектора могут дать при определенных условиях достаточно большой рост, потому что они имеют полную производственную базу.

Третий блок – сектора, которые только «прорастают», но уже начинают давать экономический эффект. Это сектор креативных услуг, в отношении которого у нас сформировалось очень узкое представление, - мода, дизайн.

На самом деле, это и услуги в киноиндустрии, визуальные эффекты, услуги дизайна, в частности промышленного, архитектурный дизайн. Это и инжиниринговые услуги, которые стоят на границе с дизайном. Издательство и визуальное искусство. Еще один важный сектор – это туризм.

ВВС Украина: Что касается развития экспорта IT и креативных услуг, не случится ли так, что Украина превратится в большое аутсорсинговое пространство, и повторится ситуация, что произошло с экспортом сырья?

Н.М.: Есть много мифов о том, что аутсорсинг – это плохо. Конечно, наша задача – создавать в Украине готовые продукты. Но вопрос, как к этому уровню развития дойти.

Аутсорсинг – это тот вид услуг, который предоставляют многие компании даже в развитых странах. Например, в Канаде есть аутсорсинговые компании, которые предоставляют услуги в США.

Важно и то, что те услуги, которые мы предоставляем, не являются простыми или примитивными. Украинские компании, которые работают в этом секторе, оказывают отточенные, индивидуализированные, недешевые услуги достаточно большим и важным игрокам.