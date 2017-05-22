Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку контрабандного вывоза за границу культурных ценностей времен Киевской Руси.

По данным пресс-центра ведомства, местный житель – «черный археолог» – во время незаконных поисковых работ нашел клад старинных украшений из золота и серебра. Он пытался продать их дельцам, которые занимаются незаконной перепродажей историко-культурных ценностей за границу.

Старинные украшения изъяты и переданы на экспертизу для установления их исторической и культурной ценности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.