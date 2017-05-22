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Во Львовской области в результате непогоды обесточены 38 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

«21 мая в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, шквальные порывы ветра) в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач обесточены 38 населенных пунктов (из них 18 частично) во Львовской области», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Как ранее сообщал ForUm, в воскресенье, 21 мая, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть месячной нормы на май. 
ForUm

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