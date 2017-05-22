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В воскресенье, 21 мая, во Львове за 6 часов выпало 23 мм осадков, что составляет почти треть месячной нормы на май. Об этом сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Из-за непогоды коммунальные службы в усиленном режиме работают над ликвидацией последствий на наиболее проблемных участках. Технику и работников привлекают к расчистке проезда дорог, ликвидации подтоплений и затекание крыш.

Вместе с тем жители города сообщают в Facebook, что после сильного ливня улицы Львова, дворы и подъезды домов затопило, а неубранный мусор разнесло потоками воды. 

Варта1
ForUm

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