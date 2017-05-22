Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили на территорию материковой Украины 15 иностранцев, которые пытались попасть в страну с нарушением действующего законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в КПВВ «Чонгар» из временно оккупированного Крыма в пешем порядке прибыли 14 граждан Узбекистана и 1 гражданин Азербайджана. Во время пограничного контроля пограничники Бердянского отряда установили, что иностранцы попали на территорию Крыма с нарушением существующего законодательства Украины, а также обнаружили отсутствие специальных разрешений на пересечение админграниц.

«Всем иностранным гражданам отказано в пересечении административной границы с АР Крым и принято решение о запрете въезда в Украину в течение 3 лет», - сообщили в погранведомстве.